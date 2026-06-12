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De Vrij, Inter conferma la proposta: “Giocatore inizialmente restio. Risposta settimana prossima”

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Dopo Mkhitaryan, l'Inter vorrebbe trattenere un altro giocatore in scadenza: si tratta di De Vrij a cui è stato proposto il prolungamento
Andrea Della Sala Redattore 

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Dopo Mkhitaryan, l'Inter vorrebbe trattenere un altro giocatore in scadenza: si tratta di De Vrij a cui è stato proposto il prolungamento di un anno.

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"Dopo la proposta formulata a Henrikh Mkhitaryan, l’Inter ha proposto il rinnovo anche a Stefan De Vrij. L’olandese, come l’armeno, ha il contratto in scadenza il 30 giugno ma il club vorrebbe trattenerlo per un altro anno, nonostante i 34 anni e una politica — societaria e di mercato — volta ad un oculato ringiovanimento della rosa. A De Vrij è stato prospettato anche un ridimensionamento dell’ingaggio, attualmente da 3,8 milioni di euro. Insomma, il club ha fatto la sua mossa e ora non resta che aspettare la risposta del giocatore, attesa nei prossimi giorni, verosimilmente dopo il weekend, quindi la prossima settimana", precisa La Gazzetta dello Sport.

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"Il difensore olandese era inizialmente un po’ restio ad accettare un’offerta da una stagione, ma l’Inter non si è spinta oltre e non intenderà allungare ulteriormente il rinnovo proposto. Se De Vrij vorrà restare a Milano, in sostanza, dovrà dire «sì» a un altro anno e basta. Poi, eventualmente, si vedrà. Mkhitaryan ha accettato presto una offerta simile, andando anche a trattare da solo il prolungamento", aggiunge Gazzetta.

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