"Dopo la proposta formulata a Henrikh Mkhitaryan, l’Inter ha proposto il rinnovo anche a Stefan De Vrij. L’olandese, come l’armeno, ha il contratto in scadenza il 30 giugno ma il club vorrebbe trattenerlo per un altro anno, nonostante i 34 anni e una politica — societaria e di mercato — volta ad un oculato ringiovanimento della rosa. A De Vrij è stato prospettato anche un ridimensionamento dell’ingaggio, attualmente da 3,8 milioni di euro. Insomma, il club ha fatto la sua mossa e ora non resta che aspettare la risposta del giocatore, attesa nei prossimi giorni, verosimilmente dopo il weekend, quindi la prossima settimana", precisa La Gazzetta dello Sport.