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Mercato, non solo l’Inter su Atta: ci sono anche Napoli e Atalanta
Non di soli rinnovi vive il calciomercato estivo, ancora allo stato embrionale. Lo dimostra il caso di Arthur Atta.
Non di soli rinnovi vive il calciomercato estivo, ancora allo stato embrionale. Lo dimostra il caso di Arthur Atta. Per il forte centrocampista dell'Udinese, classe 2003, si allunga la lista dei pretendenti.
Dopo l'Inter ed il Napoli, infatti, anche l'Atalanta é sulle tracce del francese, valutato dai 20 milioni di euro in su.
Su di lui ci sarebbe già il parere favorevole del nuovo tecnico della Dea, Maurizio Sarri. Sempre l'Inter ha trovato un'intesa di massima con Ivan Provedel, portiere friulano in uscita dalla Lazio.
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