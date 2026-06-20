Dopo otto stagione, si avvicina sempre di più l'addio di Stefan De Vrij all'Inter. Il difensore olandese è orientato a provare un'altra esperienza e ci sono buone probabilità che la prossima stagione giocherà nel campionato greco. "L’olandese, dopo gli interessamenti del Benfica e di un club saudita, non è rimasto insensibile al corteggiamento del Panathinaikos, che ha messo sul suo tavolo un biennale da 3 milioni di euro. In nerazzurro, evidentemente, sta bene", sottolinea il Corriere dello Sport.