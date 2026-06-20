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fcinter1908 calciomercato mercato inter De Vrij, Marotta e Ausilio hanno già individuato l’alternativa. L’olandese non è rimasto…

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De Vrij, Marotta e Ausilio hanno già individuato l’alternativa. L’olandese non è rimasto…

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Il difensore olandese attratto dal biennale proposto dal Panathinaikos
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Dopo otto stagione, si avvicina sempre di più l'addio di Stefan De Vrij all'Inter. Il difensore olandese è orientato a provare un'altra esperienza e ci sono buone probabilità che la prossima stagione giocherà nel campionato greco. "L’olandese, dopo gli interessamenti del Benfica e di un club saudita, non è rimasto insensibile al corteggiamento del Panathinaikos, che ha messo sul suo tavolo un biennale da 3 milioni di euro. In nerazzurro, evidentemente, sta bene", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Tuttavia, per proseguire dovrebbe accettare una corposa decurtazione dell’ingaggio. E, in ogni caso, andrebbe a guadagnare meno di quanto offerto dalla squadra greca. Una decisione dovrebbe essere imminente. Marotta e Ausilio sono perfettamente al corrente della situazione e si sono già attrezzati. Nel senso che un’alternativa alla permanenza di De Vrij è stata già individuata". 

(Corriere dello Sport)

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