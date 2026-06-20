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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio annuncia: “Settimana prossima Inter chiude Palestra e arriverà addio definitivo di…”
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Di Marzio annuncia: “Settimana prossima Inter chiude Palestra e arriverà addio definitivo di…”
Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fatto un riepilogo delle principali trattative in entrata e in uscita in casa Inter
Nel corso di Calciomercato l'Originale, Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fatto un riepilogo delle principali trattative in entrata e in uscita in casa Inter.
"Palestra è ormai ai dettagli, all'inizio prossima settimana verrà definita. E ad inizio settimana prossima può arrivare l'addio definitivo di De Vrij: il Panathinaikos offre due anni a 3 milioni netti e lui è molto tentato".
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