Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha fatto un riepilogo delle principali trattative in entrata e in uscita in casa Inter

Nel corso di Calciomercato l'Originale, Gianluca Di Marzio , esperto di calciomercato, ha fatto un riepilogo delle principali trattative in entrata e in uscita in casa Inter .

"Palestra è ormai ai dettagli, all'inizio prossima settimana verrà definita. E ad inizio settimana prossima può arrivare l'addio definitivo di De Vrij: il Panathinaikos offre due anni a 3 milioni netti e lui è molto tentato".