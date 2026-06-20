Oaktree deve dare l’autorizzazione a un extrabudget per affondare sull'argentino

Gianni Pampinella Redattore 20 giugno 2026 (modifica il 20 giugno 2026 | 09:46)

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È sempre più crescente la tensione tra Real Madrid e Como. Al centro delle discussioni c'è il futuro di Nico Paz. I blancos non sono intenzionati a rinnovare il prestito, l'obiettivo è vendere l'argentino e ricavarci 60 milioni. I lariani non possono spendere una cifra così importante per questioni legate al fair play finanziario. In questo scenario ecco che potrebbe rientrare in corsa l'Inter.

"All’Inter le valutazioni sono in corso anche se il fatto che l’apertura del Real su Nico Paz sia arrivata proprio nei giorni in cui Marotta, Ausilio e Baccin lavorano alla maxi-operazione con l’Atalanta per Palestra, non agevola certo i discorsi con la proprietà. Perché - al netto delle cessioni - per rendere possibile l’operazione sarebbe necessario un extrabudget da parte di Oaktree. Ipotesi possibile se si riavvolge il nastro a quanto accaduto un’estate fa. Il fondo californiano aveva pensato a un colpo anche mediatico per l’Inter che aiutasse a fare da volano al marketing e rendesse ancora più riconoscibile il brand nerazzurro. Si era pensato a Nico Williams, talento forte e giovane proprio come Nico Paz: poi non se n’è fatto nulla, ma il precedente aiuta a pensare come la tentazione del “super colpo” sia viva anche in seno alla proprietà", sottolinea Tuttosport.

"Detto questo, l’impalcatura di un’operazione così importante dovrebbe comunque essere sostenuta - oltre che dallo sforzo di Oaktree - pure da una serie di cessioni. Il Real Madrid potrebbe sfruttare l’assist per affondare i denti su Alessandro Bastoni. Questo però comporterebbe un problema: l’Inter dovrebbe trovare un altro titolare in difesa con costi comunque importanti. La strada alternativa porta a un cambio di strategia su Curtis Jones, unito a una massiccia campagna di cessioni. Il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan, in tal senso, può essere un assist importante da sfruttare".

"L’idea potrebbe essere quella di fare di Nico Paz una mezzala offensiva il che permetterebbe all’Inter di non acquistare Jones, tenendosi per l’argentino i 20 milioni offerti al Liverpool. A questi andrebbero aggiunti i soldi della cessione di Alexandar Stankovic. Sarebbe una perdita importante, ma comunque bilanciata dall’arrivo di un giocatore che avrebbe un impatto a 360° sul mondo Inter. A completare il quadro le dismissioni già previste che vanno da Frattesi, fino a Luis Henrique passando per Pavard. E occhio pure a Carlos Augusto che ha molto mercato e potrebbe essere (pur a malincuore) sacrificato".

(Tuttosport)