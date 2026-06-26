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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, addio a De Vrij: è fatta con il Panathinaikos, lunedì la firma. I dettagli dell’accordo
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Inter, addio a De Vrij: è fatta con il Panathinaikos, lunedì la firma. I dettagli dell’accordo
Il difensore olandese, terminato il contratto con i nerazzurri, ha scelto di proseguire la sua carriera in Grecia
Stefan de Vrij non sarà più un calciatore dell'Inter. Il difensore olandese, il cui contratto con i nerazzurri sarebbe scaduto il 30 giugno, ha scelto di trasferirsi a parametro zero in Grecia: come conferma Gianluca Di Marzio, il centrale classe '92 ha raggiunto un accordo con il Panathinaikos.
Intesa raggiunta tra le parti, lunedì ci sarà la firma sul contratto: un anno più opzione per il secondo a 3 milioni netti a stagione. De Vrij, arrivato all'Inter nell'estate del 2018, dirà così addio alla maglia nerazzurra dopo 8 stagioni, 296 presenze e 13 reti.
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