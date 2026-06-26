Stefan de Vrij non sarà più un calciatore dell'Inter. Il difensore olandese, il cui contratto con i nerazzurri sarebbe scaduto il 30 giugno, ha scelto di trasferirsi a parametro zero in Grecia: come conferma Gianluca Di Marzio, il centrale classe '92 ha raggiunto un accordo con il Panathinaikos.