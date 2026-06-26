In diretta su SportiumFUN, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mancato arrivo all'Inter di Marco Palestra

Marco Astori Redattore 26 giugno - 18:31

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto in diretta su SportiumFUN, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mancato arrivo all'Inter di Marco Palestra: "Quando arriva il Chelsea e fa un'offerta oltre a quello che tu ti eri messo in testa, finisce lì e l'Inter smette di avere qualunque contatto con l'Atalanta.

L'Inter era arrivata ad un limite perché pensava di aver risolto il problema a destra per 1, 2, 10 anni: lo sforzo l'avrebbero fatto più che volentieri. Poi quando tu hai un accordo sulla parola sai che vale fino ad un certo punto, ma da quello che risulta a me una proposta formale è stata fatta: è vero che nel 2026 sai di non essere quello che domina il mercato e può arrivare la squadra X inglese.

Tu ti fai forza di quello che ti aveva raccontato il giocatore col suo entourage nelle ultime settimane, ovvero di voler restare assolutamente in Italia. Sembrava un accordo molto solido, è saltato all'ultimo e lui giocherà in una super squadra".