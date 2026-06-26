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Palestra-Inter, era solo una stretta di mano? Biasin certo: “A me risulta invece che…”

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In diretta su SportiumFUN, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mancato arrivo all'Inter di Marco Palestra
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto in diretta su SportiumFUN, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del mancato arrivo all'Inter di Marco Palestra: "Quando arriva il Chelsea e fa un'offerta oltre a quello che tu ti eri messo in testa, finisce lì e l'Inter smette di avere qualunque contatto con l'Atalanta.

Palestra

L'Inter era arrivata ad un limite perché pensava di aver risolto il problema a destra per 1, 2, 10 anni: lo sforzo l'avrebbero fatto più che volentieri. Poi quando tu hai un accordo sulla parola sai che vale fino ad un certo punto, ma da quello che risulta a me una proposta formale è stata fatta: è vero che nel 2026 sai di non essere quello che domina il mercato e può arrivare la squadra X inglese.

Inter Palestra

Tu ti fai forza di quello che ti aveva raccontato il giocatore col suo entourage nelle ultime settimane, ovvero di voler restare assolutamente in Italia. Sembrava un accordo molto solido, è saltato all'ultimo e lui giocherà in una super squadra".

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