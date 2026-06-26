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Sky – Paz-Inter, trattativa neanche iniziata! Ora tutto su questi 3 obiettivi di mercato

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Sfumato Palestra e con la permanenza al Como di Nico Paz, l'Inter ora si concentrerà su questi tre obiettivi di mercato
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e la permanenza di Nico Paz al Como, l'Inter ora andrà sulle priorità in entrata per rinforzare l'organico a disposizione di Cristian Chivu. Come riferisce Sky, il club nei prossimi giorni si concentrerà sulla ricerca di un esterno destro. C'è poi il discorso Solet da portare avanti: De Vrij andrà via e servirà almeno un difensore.

Sky – Paz-Inter, trattativa neanche iniziata! Ora tutto su questi 3 obiettivi di mercato- immagine 2
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E poi c'è la volontà di prendere un giocatore con caratteristiche diverse rispetto al centrocampo di oggi: Nico Paz era un'idea ma ora non è più disponibile. Per Nico Paz la trattativa l'Inter non l'ha neanche iniziata: era un interesse per un calciatore che se fosse stato sul mercato avrebbe cercato di capire come prenderlo.

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Ci sarebbe stata concorrenza internazionale, ma l'Inter non ha fatto neanche in tempo a telefonare al Real Madrid per capire la situazione: il Como aveva questi giorni fino all'1 luglio che serviranno di risolvere burocraticamente la situazione. Al massimo possiamo parlare di un obiettivo dell'Inter che non è più a disposizione.

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