Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e la permanenza di Nico Paz al Como, l'Inter ora andrà sulle priorità in entrata per rinforzare l'organico a disposizione di Cristian Chivu. Come riferisce Sky, il club nei prossimi giorni si concentrerà sulla ricerca di un esterno destro . C'è poi il discorso Solet da portare avanti: De Vrij andrà via e servirà almeno un difensore.

E poi c'è la volontà di prendere un giocatore con caratteristiche diverse rispetto al centrocampo di oggi: Nico Paz era un'idea ma ora non è più disponibile. Per Nico Paz la trattativa l'Inter non l'ha neanche iniziata: era un interesse per un calciatore che se fosse stato sul mercato avrebbe cercato di capire come prenderlo.