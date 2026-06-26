Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Sky – Paz-Inter, trattativa neanche iniziata! Ora tutto su questi 3 obiettivi di mercato
Dopo il mancato arrivo di Marco Palestra e la permanenza di Nico Paz al Como, l'Inter ora andrà sulle priorità in entrata per rinforzare l'organico a disposizione di Cristian Chivu. Come riferisce Sky, il club nei prossimi giorni si concentrerà sulla ricerca di un esterno destro. C'è poi il discorso Solet da portare avanti: De Vrij andrà via e servirà almeno un difensore.
E poi c'è la volontà di prendere un giocatore con caratteristiche diverse rispetto al centrocampo di oggi: Nico Paz era un'idea ma ora non è più disponibile. Per Nico Paz la trattativa l'Inter non l'ha neanche iniziata: era un interesse per un calciatore che se fosse stato sul mercato avrebbe cercato di capire come prenderlo.
Ci sarebbe stata concorrenza internazionale, ma l'Inter non ha fatto neanche in tempo a telefonare al Real Madrid per capire la situazione: il Como aveva questi giorni fino all'1 luglio che serviranno di risolvere burocraticamente la situazione. Al massimo possiamo parlare di un obiettivo dell'Inter che non è più a disposizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA