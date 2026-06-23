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Inter, Chivu netto su un nome: “Ha deciso di non rilanciarlo. Sarà cessione”

Inter, Chivu netto su un nome: “Ha deciso di non rilanciarlo. Sarà cessione” - immagine 1
Sarà cessione e non farà parte della rosa dell'Inter del 2026-27. Su questo, ci sono ben pochi dubbi, anche per decisione di Chivu
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Sarà cessione e non farà parte della rosa dell'Inter del 2026-27. Su questo, ci sono ben pochi dubbi. Dopo il mancato riscatto da parte dell'Olympique Marsiglia, Benjamin Pavard non rientra nei piani di Cristian Chivu per la prossima stagione.

Inter, Chivu netto su un nome: “Ha deciso di non rilanciarlo. Sarà cessione”- immagine 2

Secondo quanto riferito da Il Giorno, infatti, l'allenatore nerazzurro non ha intenzione di rilanciare il francese:

Inter Pavard
Getty Images

"Infine Pavard, tra i nomi che possono aiutare a fare cassa, ma anche qui non si potrà contare sul diritto di riscatto in mano all’Olympique Marsiglia: i francesi non lo eserciteranno e tanto meno ci sono ad oggi soluzioni alle viste in tempi rapidi. Guadagna però 5 milioni netti l’anno e pesa a bilancio per 12. Chivu non lo rilancerà, urge quindi trovare una nuova destinazione".

(Fonte: Il Giorno)

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