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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Chelsea-Atalanta, fatta per Palestra. Ora ok definitivo calciatore, poi visite e firma”

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Romano: “Chelsea-Atalanta, fatta per Palestra. Ora ok definitivo calciatore, poi visite e firma”

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Il Chelsea ha chiuso con l'Atalanta la trattativa per il trasferimento di Marco Palestra a Londra. Lo riferisce Fabrizio Romano
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Il Chelsea ha chiuso con l'Atalanta la trattativa per il trasferimento di Marco Palestra a Londra. Lo riferisce Fabrizio Romano, che riferisce gli ultimi dettagli:

Romano: “Chelsea-Atalanta, fatta per Palestra. Ora ok definitivo calciatore, poi visite e firma”- immagine 2

"Chelsea, tutti gli accordi con l’Atalanta sono chiusi. Operazione pronta per Marco Palestra tra club a oltre 55 milioni di euro. I Blues aspettano l’ultimo ok di Palestra che deve dare una risposta definitiva per procedere con le visite mediche e le firme".

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"Aspetta anche l’Inter di ricevere una risposta definitiva da Palestra e i suoi agenti".

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