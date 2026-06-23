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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Chelsea-Atalanta, fatta per Palestra. Ora ok definitivo calciatore, poi visite e firma”
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Romano: “Chelsea-Atalanta, fatta per Palestra. Ora ok definitivo calciatore, poi visite e firma”
Il Chelsea ha chiuso con l'Atalanta la trattativa per il trasferimento di Marco Palestra a Londra. Lo riferisce Fabrizio Romano
Il Chelsea ha chiuso con l'Atalanta la trattativa per il trasferimento di Marco Palestra a Londra. Lo riferisce Fabrizio Romano, che riferisce gli ultimi dettagli:
"Chelsea, tutti gli accordi con l’Atalanta sono chiusi. Operazione pronta per Marco Palestra tra club a oltre 55 milioni di euro. I Blues aspettano l’ultimo ok di Palestra che deve dare una risposta definitiva per procedere con le visite mediche e le firme".
"Aspetta anche l’Inter di ricevere una risposta definitiva da Palestra e i suoi agenti".
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