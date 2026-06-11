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Inter, nessuna sorpresa: definito il riscatto di Marello dall’Udinese
L'esterno sinistro classe 2008, punto di forza in questa stagione della Primavera nerazzurra, rimarrà a Milano
Il futuro di Mattia Marello sarà ancora all'Inter. Nessuna sorpresa: il club nerazzurro, come ricordato da Sky Sport, ha trovato l'accordo con l'Udinese per il riscatto dell'esterno sinistro classe 2008, punto di forza in questa stagione della Primavera di Carbone, arrivato a Milano la scorsa estate in prestito con opzione di acquisto a titolo definitivo.
Il giocatore, dopo essersi imposto come uno dei migliori laterali della categoria (venendo anche inserito nella top 11 del campionato), proseguirà il suo percorso con l'Inter e, con ogni probabilità, verrà promosso in pianta stabile in U23.
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