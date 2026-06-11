Il centrocampista con ogni probabilità lascerà l'Inter in estate. Ecco l'ipotesi più probabile

Gianni Pampinella Redattore 11 giugno 2026 (modifica il 11 giugno 2026 | 16:02)

Non c'è due senza tre. Dopo due estati in bilico, questa potrebbe essere la sessione giusta per la separazione tra Davide Frattesi e l'Inter. Con Chivu il centrocampista ha trovato ancora meno spazio rispetto al biennio con Inzaghi, tanto che ha chiuso il campionato con zero assist e zero gol. Un paradosso per un giocatore abituato a segnare tanto. Ecco perché le strade si separeranno in questa sessione di mercato e le pretendenti non mancano.

"L'Inter è ben consapevole di non poter incassare per Frattesi le stesse cifre che pretendeva pochi mesi fa. Frattesi ha vissuto qualche problema fisico di troppo che ne ha rallentato l'inserimento negli ingranaggi di Chivu ed è inevitabilmente rimasto un po' indietro nelle gerarchie. Dall'altra parte, però, l'Inter non intende privarsene ad un prezzo si saldo esagerato: se la richiesta di un anno fa si attestava attorno ai 35-40 milioni, quella attuale si abbasserà di una decina al massimo. La quota per convincere gli uomini mercato nerazzurri potrebbe infatti trovarsi attorno ai 25. Una cifra che non avrebbe problemi a pagare il Nottingham Forest che è tornato ad informarsi sulla situazione del centrocampista", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"L'ipotesi più probabile, ad oggi, sembra proprio quella che porta in Inghilterra. Ma non si escludono scossoni e inserimenti, perché il nome di Frattesi resta attentamente monitorato pure da Juventus, Napoli e Roma. E ognuna ha i suoi buoni motivi per credere di poter rigenerare l'ex Sassuolo. In ogni caso, i petali della margherita sono svariati. Tra non molte settimane, Frattesi dovrà solo scegliere quale sia il più adatto a lui. E all'Inter, che difficilmente vacillerebbe di fronte a proposte inferiori rispetto ad una cifra attorno ai 25 milioni".

(Gazzetta dello Sport)