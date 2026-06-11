Marco Palestra resta il nome più chiacchierato in questa fase del mercato. C'è una novità importante che riguarda il futuro dell'esterno svelata oggi da Repubblica: "Il laterale destro dell'Atalanta ha trovato un'intesa economica con il Manchester City , ma non ha chiuso la porta all'Inter, che continua a seguirlo e resta una destinazione gradita .

Il sì agli inglesi, quindi, non va letto come una scelta definitiva: è un passaggio dentro una partita ancora aperta. A decidere sarà soprattutto l'Atalanta, ferma sulla propria valutazione: 50 milioni più 5 di bonus.

Al momento la dirigenza bergamasca non accetta contropartite tecniche e non intende abbassare la richiesta. Anche il Newcastle si è informato, ma ha ritenuto troppo alta la cifra. Lo stesso City non vorrebbe arrivare alla somma pretesa dall'Atalanta. Come l'Inter, che ha iniziato a studiare un'alternativa".