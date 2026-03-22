Protagonista del nuovo episodio del podcast "Achzädreyenünzig", il presidente del consiglio di amministrazione del Basilea, David Degen, ha parlato a lungo della situazione del club. Tra gli argomenti trattati da Degen anche la questione relativa al portiere della prossima stagione. Al momento i maggiori candidati sono Jonas Omlin del Borussia Mönchengladbach (in questa stagione in prestito al Leverkusen) e Yann Sommer che è in scadenza di contratto.
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Degen (Basilea): “Prossimo portiere? Sommer il mio preferito, mi contatti! Lui sa che…”
Parlando del futuro della porta, il presidente del consiglio di amministrazione del Basilea si sbilancia: "Sommer il mio preferito"
“Jonas Omlin è un ragazzo fantastico e sicuramente un candidato. Tuttavia, quando si tratta del mio candidato preferito, spero che un suo collega che vive a circa 300 chilometri di distanza, a Milano, si metta in contatto con me – sa che può chiamarmi. Ho un enorme rispetto per Yann Sommer come persona e come giocatore. Non so se sia realistico e se Yann voglia tornare al Basilea. E questo non significa che Jonas sia l'opzione inferiore: entrambi sono ottimi portieri”.
(Bazonline)
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