C'è grande attesa per la sfida di Firenze per l'Inter che ha l'obiettivo di allungare nuovamente in classifica su Milan e Napoli, entrambe vittoriose rispettivamente contro Torino e Cagliari.
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La Nazione svela: “L’Inter in estate voleva questo titolare della Fiorentina. E a gennaio…”
L'edizione odierna de La Nazione, però, svela anche un retroscena di mercato che coinvolge da vicino Fiorentina e Inter: "L'Inter cercherà al Franchi i punti per confermarsi padrona della lotta allo scudetto? Bene, la squadra di Vanoli avrà i mezzi a disposizione per resettare questo tipo di pronostico. Kean, Gud, ma anche De Gea (che i nerazzurri avevano cercato di tentare durante il mercato scorso e forse a gennaio) e sicuramente Fagioli sono giocatori che hanno qualità e possibilità per andare a misurarsi alla pari con i protagonisti della corazzata nerazzurra.
Poi, fatti due conti in classifica, la Fiorentina – paradossalmente – può presentarsi in campo con la consapevolezza di avere due risultati su tre che possono soddisfarla. Alzi la mano, infatti, chi non considererebbe il pareggio come una passo in avanti nel consolidare la classifica che vale la salvezza. Perché è di questo che stiamo parlando"
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