C'è grande attesa per la sfida di Firenze per l'Inter che ha l'obiettivo di allungare nuovamente in classifica su Milan e Napoli, entrambe vittoriose rispettivamente contro Torino e Cagliari.

L'edizione odierna de La Nazione, però, svela anche un retroscena di mercato che coinvolge da vicino Fiorentina e Inter: "L'Inter cercherà al Franchi i punti per confermarsi padrona della lotta allo scudetto? Bene, la squadra di Vanoli avrà i mezzi a disposizione per resettare questo tipo di pronostico. Kean, Gud, ma anche De Gea (che i nerazzurri avevano cercato di tentare durante il mercato scorso e forse a gennaio) e sicuramente Fagioli sono giocatori che hanno qualità e possibilità per andare a misurarsi alla pari con i protagonisti della corazzata nerazzurra.