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Moretto: “Kessie vuole l’Italia, incontri con tutte le big. Quanto chiede di ingaggio”

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Kessiè è in scadenza di contratto con l'Al-Ahli e la sua avventura in Arabia potrebbe finire: lo conferma Moretto
Matteo Pifferi Redattore 

Franck Kessié ha un contratto in scadenza con l'Al-Ahli e potrebbe tornare in Europa. A confermarlo è Matteo Moretto su Youtube. L'esperto di mercato, poi, conferma anche che l'agente dell'ex centrocampista del Milan ha già mosso i primi passi incontrando anche alcune big della Serie A:

Inter Kessie
Getty Images

"Kessié ha un contratto in scadenza a giugno, sono mesi importanti che lo avvicineranno ad una scelta di vita, non solo a livello sportivo. Da mesi parliamo di Juventus tra le squadre interessate ma in Italia ci sono anche altri club, anche altri club in Europa. Per Kessié, in questo momento, la priorità è tornare in Europa e tra le destinazioni più allettanti c'è l'Italia.

Moretto: “Kessie vuole l’Italia, incontri con tutte le big. Quanto chiede di ingaggio”- immagine 3
Getty Images

Il suo agente ha avuto, nelle ultime settimane, dei contatti anche con altre big del campionato italiano, non solo la Juventus. Ma parliamo di primi approcci. Bisogna capire quale squadra è disposta a spingersi ad offrire un ingaggio importante. Ad oggi Kessié non vorrebbe andare sotto i 5 mln netti a stagione, queste sono le condizioni, l'esperienza in Arabia sta arrivando al termine e l'Italia può essere la prossima tappa"

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