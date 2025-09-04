La giornalista de' La Gazzetta dello Sport ha rivelato i contatti tra il presidente dei nerazzurri e l'entourage del serbo

Alessandro De Felice Redattore 4 settembre - 21:14

Clamorosa indiscrezione lanciata da Fabiana Della Valle sul futuro di Dusan Vlahovic. Attraverso il suo canale YouTube, la giornalista de' La Gazzetta dello Sport, ha rivelato contatti tra il presidente dell'Inter Beppe Marotta e l'entourage dell'attaccante serbo.

"Io credo che il grande osservato speciale sarà Dusan Vlahovic, che alla fine ha fatto quello che voleva, è rimasto, non è andato via, punta ad andarsene a giugno a scadenza con l'incognita di gennaio. A gennaio lui sarà già libero di firmare con chi vuole, per giugno naturalmente, ma la Juventus proverà ancora una volta a spingerlo verso l'uscita, magari incassando una cifra minima, ma comunque per risparmiare metà ingaggio. Vlahovic pesa sul bilancio della Juve per 22 milioni di euro, ma forse ancora di più, non ha decreto crescita, sicuramente sopra i 20 milioni, quindi questa cosa non è da poco per un club che ha fatto di tutto per ridurre gli ingaggi. Tenerli intorno ai 5, con l'eccezione di David, che anche lui essendo arrivato a parametro zero ha un ingaggio da 6 milioni, quindi sopra la media.

"La Juventus farà un tentativo, Vlahovic in questo momento è determinato più che mai a restare fino alla scadenza e quindi non andarsene via neanche a giugno. Non ha intenzione da quello che mi risulta, ma non ha intenzione nemmeno la Juventus da questo punto di vista, né di prolungare il contratto né di spalmare, perché ormai la situazione è questa, lui vuole andarsene via a giugno prendendo 10 milioni alla firma e strappando un ingaggio almeno da 10 milioni. Il suo obiettivo è la Premier, comunque un top club.

Lo scenario clamoroso che io vi prospetto oggi è quello di una permanenza in Italia, addirittura di Vlahovic, a giugno quando se ne andrà dalla Juventus. Perché da quanto mi risulta negli ultimi mesi ci sono stati dei contatti non soltanto con il Milan, che voleva prenderlo già subito, ma anche con l'Inter per trasferirsi in nerazzurro alla scadenza del contratto. Marotta si è mosso con il giocatore, con il suo entourage, per cercare di sondare il terreno e per capire per giugno.

Sappiamo che Marotta è un po' il re dei parametri zero, quindi ovvio che poi bisognerà capire sullo stipendio. Però mi sembra da questo punto di vista che l'Inter abbia meno problemi del Milan a concedere stipendi alti, soprattutto a giocatori che sono arrivati a parametro zero. Mettendo in conto comunque che magari l'anno prossimo nell'attacco dell'Inter qualcosa potrebbe cambiare, potrebbe decidere di vendere Turam, l'Inter o potrebbe andarsene Lautaro. Comunque Marotta in questo momento si è cautelato, una telefonata l'ha fatta e ha incassato per ora il gradimento del giocatore, che si è detto disponibile a trattare rimandando però qualsiasi discorso a giugno. Quindi questa è la prospettiva”.

"Vi dicevo che Vlahovic non è intenzionato ad andare via a gennaio, però lo scenario potrebbe cambiare nel caso in cui Vlahovic dovesse aver paura di perdere la nazionale perché è l'anno del mondiale. Adesso Dusan è stato convocato, è andato in Serbia serenamente anche perché ha fatto due gol nelle prime due partite, quindi vuoi non chiamarlo, però comunque è una riserva. Se adesso con l'arrivo di Openda rischierà di giocare meno, fare più panchine e dovesse cambiare il mood nella Serbia, anche se il City lo stima molto e difficilmente non lo chiamerà, allora a gennaio potrebbe fare un pensierino ad andarsene senza aspettare giugno. Però la sua priorità è restare alla Juve fino a giugno".