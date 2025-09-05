Vlahovic-Inter, Tuttosport conferma: “Marotta lo stima, può diventare opzione a zero”

Da ieri sera è rimbalzata un'indiscrezione riguardante Dusan Vlahovic e un suo possibile futuro all'Inter : il club nerazzurro sarebbe infatti uno dei club interessati a prelevarlo a parametro zero la prossima estate, quando il serbo terminerà il proprio contratto con la Juventus.

E Tuttosport oggi ne dà una conferma: "Il passato non esiste più. O meglio, adesso è un cassetto chiuso a chiave. Dusan Vlahovic non ha più tempo per pensare allo sviluppo della sua estate. Di rimuginare, di riflettere sulla piega che avrebbe potuto prendere la sua carriera se avesse accettato di vivere il distacco con la Juventus. Niente da fare. Ha sempre ribadito lo stesso concetto: resto e segno. Non mi muovo e dimostro di valere questa maglia. Ho uno stipendio faraonico? Dimostrerò di meritarlo.