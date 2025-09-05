FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sportitalia: “Inter-Pavard? Aspetto tecnico c’entra poco! Pare che le parole di Lautaro…”

calciomercato

Sportitalia: “Inter-Pavard? Aspetto tecnico c’entra poco! Pare che le parole di Lautaro…”

Sportitalia: “Inter-Pavard? Aspetto tecnico c’entra poco! Pare che le parole di Lautaro…” - immagine 1
L'1 settembre si è infatti concretizzata la cessione del difensore francese all'OM, con l'arrivo in nerazzurro di Manuel Akanji
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

La storia tra Benjamin Pavard e l'Inter è finita l'ultimo giorno di mercato: l'1 settembre si è infatti concretizzata la cessione del difensore francese all'OM, con l'arrivo in nerazzurro di Manuel Akanji.

Sportitalia: “Inter-Pavard? Aspetto tecnico c’entra poco! Pare che le parole di Lautaro…”- immagine 2
Getty Images

Gianluigi Longari, esperto di mercato, è tornato così sulla vicenda nel suo editoriale per Sportitalia: "La sensazione che l’aspetto prettamente tecnico centri poco con il trasferimento a Marsiglia dell’ex giocatore del Bayern Monaco, è piuttosto chiara e tangibile.

Sportitalia: “Inter-Pavard? Aspetto tecnico c’entra poco! Pare che le parole di Lautaro…”- immagine 3
Getty

Le parole al vetriolo di Lautaro Martinez post Mondiale per Club avevano evidentemente lasciato il segno molto più rispetto a quanto fosse stato lasciato intendere".

Leggi anche
Da Udine: “Inter, c’era voglia matta di prendere Solet! E l’arrivo di Akanji...
Sportitalia: “Lookman, Inter spinta fino a 45 mln ma non ha mai dato la sensazione di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA