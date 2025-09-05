La storia tra Benjamin Pavard e l'Inter è finita l'ultimo giorno di mercato: l'1 settembre si è infatti concretizzata la cessione del difensore francese all'OM, con l'arrivo in nerazzurro di Manuel Akanji.
Sportitalia: “Inter-Pavard? Aspetto tecnico c’entra poco! Pare che le parole di Lautaro…”
L'1 settembre si è infatti concretizzata la cessione del difensore francese all'OM, con l'arrivo in nerazzurro di Manuel Akanji
Gianluigi Longari, esperto di mercato, è tornato così sulla vicenda nel suo editoriale per Sportitalia: "La sensazione che l’aspetto prettamente tecnico centri poco con il trasferimento a Marsiglia dell’ex giocatore del Bayern Monaco, è piuttosto chiara e tangibile.
Le parole al vetriolo di Lautaro Martinez post Mondiale per Club avevano evidentemente lasciato il segno molto più rispetto a quanto fosse stato lasciato intendere".
