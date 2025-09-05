L'1 settembre si è infatti concretizzata la cessione del difensore francese all'OM, con l'arrivo in nerazzurro di Manuel Akanji

La storia tra Benjamin Pavard e l'Inter è finita l'ultimo giorno di mercato: l'1 settembre si è infatti concretizzata la cessione del difensore francese all'OM, con l'arrivo in nerazzurro di Manuel Akanji.