Un anno fa la rivoluzione è stata posticipata, ma adesso non può più essere rinviata. Sarà un'estate ricca di cambiamenti quella che attende l'Inter . Fin dal suo sbarco sulla panchina nerazzurra, Cristian Chivu avrebbe voluto determinati profili in grado di cambiare volto alla squadra anche a gara in corso. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport , il progetto 3-4-2-1 non è stato dimenticato, anzi è pronto per essere riestratto dal cassetto nel momento in cui verranno aggiunti, appunto, quei giocatori necessari per vararlo.

"Si tratta di due profili su tutti: un centrocampista fisico e con propensione alla “rottura” e recupero palla, fondamentale per reggere una squadra con più peso in attacco, e un attaccante dotato di velocità e uno contro uno, in grado pure di partire da una posizione più defilata. E, volendo, ci sarebbero anche un paio di nomi, che certamente sono (o meglio continuano ad essere) in cima alle preferenze di Chivu: Konè, ma tutto dipenderà dalle intenzioni e dalle possibilità della Roma, e Diaby, che non ha abbandonato l’idea di lasciare l’Al Ittihad e l’Arabia Saudita".