Occhio al futuro di Alessandro Bastoni: un suo addio all'Inter a fine stagione, secondo La Gazzetta dello Sport, non è più un'ipotesi remota come poteva sembrare qualche settimana fa. Ma dove potrebbe andare e soprattutto quanto è valutato il difensore? La Rosea prova a rispondere.
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70 milioni per Bastoni? Molto meno, per Gazzetta l’Inter “può accettare un’offerta di…”
"Difficile se non impossibile una collocazione italiana. Non solo perché l’impopolarità diffusa diventa un freno psicologico ma anche perché lo stipendio da oltre 5 milioni netti (il contratto attuale scade nel 2028) consente a pochissimi club di tentarlo. All’estero invece qualcosa si sta muovendo: nelle ultime settimane il procuratore, Tullio Tinti, ha registrato l’interesse del Barcellona.
Ma anche in Inghilterra diverse squadre potrebbero affacciarsi alla finestra del trasferimento qualora i segnali di apertura fossero inequivocabili. La valutazione di un tempo, 70 milioni, non è più attuale: oggi l’Inter potrebbe accettare un’offerta attorno ai 50, sfruttando magari i soliti bonus che oliano le trattative più complicate. Ma non c’è fretta: ora si pensa solo allo scudetto, poi si parlerà d’affari".
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