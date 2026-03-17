All’estero qualcosa si sta muovendo: nelle ultime settimane il procuratore, Tullio Tinti, ha registrato l’interesse del Barcellona

Occhio al futuro di Alessandro Bastoni : un suo addio all'Inter a fine stagione, secondo La Gazzetta dello Sport, non è più un'ipotesi remota come poteva sembrare qualche settimana fa. Ma dove potrebbe andare e soprattutto quanto è valutato il difensore? La Rosea prova a rispondere.

"Difficile se non impossibile una collocazione italiana. Non solo perché l’impopolarità diffusa diventa un freno psicologico ma anche perché lo stipendio da oltre 5 milioni netti (il contratto attuale scade nel 2028) consente a pochissimi club di tentarlo. All’estero invece qualcosa si sta muovendo: nelle ultime settimane il procuratore, Tullio Tinti, ha registrato l’interesse del Barcellona.