Indiscrezione clamorosa quella lanciata stamattina da La Gazzetta dello Sport: ora è davvero possibile un addio di Alessandro Bastoni all'Inter

Marco Astori Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 08:02)

Indiscrezione clamorosa quella lanciata stamattina da La Gazzetta dello Sport: ora è davvero possibile un addio di Alessandro Bastoni all'Inter a fine stagione. Arrivano conferme quindi sulle voci provenienti dalla Spagna e non solo sul suo futuro. Si legge sulla Rosea: "I fischi perpetui stanno funzionando come acceleratori di un finale plausibile: Alessandro Bastoni e l’Inter possono lasciarsi a fine stagione, senza rancore e senza strappo. È lui, più di Thuram, il calciatore che la società conta di vendere per incassare denaro da reinvestire sul mercato: ad aprile compirà 27 anni, quindi è ancora un difensore relativamente giovane, ha un curriculum di assoluto rispetto ed è titolare della Nazionale. Ecco perché, con il contratto in scadenza nel 2028, Bastoni sta valutando insieme alla famiglia e allo staff un clamoroso trasloco.

Era arrivato a Milano giovanissimo, con poche presenze nell’Atalanta e con un campionato giocato a Parma, è diventato grande nell’Inter partecipando a un appassionante ciclo di vittorie, prima con Conte e poi con Simone Inzaghi, nelle quali ha vissuto le emozioni di tre finali europee: due di Champions e una di Euroleague. Con Chivu non ha perso importanza tecnica, tutt’altro. È una colonna della difesa, con il plusvalore del piede mancino che gli permette di accompagnare l’azione a sinistra.

Il classico centrale moderno che ruba l’occhio. L’allenatore lo ha pubblicamente rivestito di onori, a costo di sacrificare la nuda verità, dopo la simulazione che ha provocato l’espulsione di Kalulu contro la Juventus, proprio perché lo considera un ottimo calciatore e uno splendido ragazzo. «E Ale sta reagendo bene, perché le prestazioni non stanno risentendo di questo momento. Sente l’affetto dei compagni che lo supportano». Ma il rendimento, soprattutto in acque internazionali, non è stato all’altezza dello status, con una serie di errori sui quali la società ha avviato le proprie riflessioni strategiche".