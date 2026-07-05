L'Inter ha l'accordo totale con Anan Khalaili. L'israeliano è il nome prescelto per prendere il posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra

L'Inter ha l'accordo totale con Anan Khalaili. L'israeliano è il nome prescelto per prendere il posto di Denzel Dumfries sulla fascia destra, dopo il no di Palestra. Ecco ulteriori dettagli da Tuttosport:

"I nerazzurri sono in pole position nell’affare Anan Khalaili. Nonostante la prima offerta di una ventina di milioni sia stata respinta e in Belgio siano convinti che l’Union Saint Gilloise continui a non volersi schiodare dalla richiesta di 30 milioni per la cessione dell’esterno – col 15% che finirà nelle casse del Maccabi Haifa – la sensazione è che, visto anche il totale accordo col giocatore per un quinquennale da 1.8 milioni per annata, spingendosi a 25 milioni più bonus si possa arrivare alla stretta di mano".

"Khalaili diventerebbe il calciatore israeliano più pagato di sempre e il contributo Fifa, dello 0,0025% del prezzo di trasferimento, spetterebbe al Neve Yosef, squadra dove il laterale aveva giocato quando aveva solo 15 anni, in una società nata per portare un concreto aiuto comunitario ai giovani a rischio e che oggi si è sviluppata come una vera e propria accademia".