In estate sarà derby d’Italia sul mercato! Inter-Juve per questo nome da 30 mln

Derby d’Italia in vista sul mercato: in estate sarà duello tra Inter e Juventus per questo nome da 30 milioni di euro
Alessandro Cosattini Redattore 

Derby d’Italia in vista sul mercato: in estate sarà duello tra Inter e Juventus. Lo ha annunciato Repubblica, che si è soffermata così su un reparto in particolare.

Michele Di Gregorio non ha pienamente convinto e “alla Juventus piace moltissimo Carnesecchi, che ormai è quasi al livello di Donnarumma, ma che è complicatissimo da strappare all’Atalanta, che lo valuta attorno ai 45 milioni. Le attenzioni si stanno perciò concentrando su Vicario, che in Premier ha confermato il suo eccellente livello e che il Tottenham può cedere per meno di 30 milioni.

Sul friulano c’è però anche l’Inter, altra società che ha necessità, anche più urgente di quella bianconera, di prendere un portiere: potrebbe scatenarsi una guerra senza quartiere sul mercato, si legge.

