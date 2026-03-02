Derby d’Italia in vista sul mercato: in estate sarà duello tra Inter e Juventus . Lo ha annunciato Repubblica, che si è soffermata così su un reparto in particolare.

Michele Di Gregorio non ha pienamente convinto e “alla Juventus piace moltissimo Carnesecchi, che ormai è quasi al livello di Donnarumma, ma che è complicatissimo da strappare all’Atalanta, che lo valuta attorno ai 45 milioni. Le attenzioni si stanno perciò concentrando su Vicario, che in Premier ha confermato il suo eccellente livello e che il Tottenham può cedere per meno di 30 milioni.