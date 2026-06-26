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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “De Vrij al Panathinaikos, here we go! Intesa raggiunta, ufficialità in arrivo”
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Romano: “De Vrij al Panathinaikos, here we go! Intesa raggiunta, ufficialità in arrivo”
Il difensore olandese lascia l'Inter dopo 8 stagioni: lunedì la firma sul contratto che lo legherà al club greco
Stefan de Vrij sarà un nuovo giocatore del Panathinaikos. Il difensore olandese, in scadenza di contratto con l'Inter, ha accettato la proposta del club greco, e lascerà così i nerazzurri dopo 8 stagioni.
Fabrizio Romano conferma l'intesa tra le parti: il centrale classe '92 volerà lunedì in direzione Atene per sostenere le visite mediche di rito e mettere la firma, contratto di una stagione con opzione per quella successiva.
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