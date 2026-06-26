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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “De Vrij al Panathinaikos, here we go! Intesa raggiunta, ufficialità in arrivo”

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Romano: “De Vrij al Panathinaikos, here we go! Intesa raggiunta, ufficialità in arrivo”

Romano: “De Vrij al Panathinaikos, here we go! Intesa raggiunta, ufficialità in arrivo” - immagine 1
Il difensore olandese lascia l'Inter dopo 8 stagioni: lunedì la firma sul contratto che lo legherà al club greco
Fabio Alampi Redattore 

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Stefan de Vrij sarà un nuovo giocatore del Panathinaikos. Il difensore olandese, in scadenza di contratto con l'Inter, ha accettato la proposta del club greco, e lascerà così i nerazzurri dopo 8 stagioni.

Romano: “De Vrij al Panathinaikos, here we go! Intesa raggiunta, ufficialità in arrivo”- immagine 2
Getty Images

Fabrizio Romano conferma l'intesa tra le parti: il centrale classe '92 volerà lunedì in direzione Atene per sostenere le visite mediche di rito e mettere la firma, contratto di una stagione con opzione per quella successiva.

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