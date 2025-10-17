Intervistato da Wettfreunde, Gianluca Di Marzio fa il punto sul futuro del difensore nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 17 ottobre - 22:48

In questi giorni si è parlato molto del futuro di Yann Bisseck. Dopo il Crystal Palace, si è parlato anche dell'Eintracth come squadra fortemente interessata al tedesco che è alla ricerca di maggiore spazio in vista del Mondiale. Intervistato da Wettfreunde, Gianluca Di Marzio fa il punto sul futuro del difensore nerazzurro: "Non riesco a immaginare Bisseck che va via a gennaio. L'Inter lo valuta molto. La cifra richiesta per il trasferimento sarebbe di almeno 35-40 milioni di euro, cifra che l'Eintracht non spenderà a gennaio. Il Crystal Palace potrebbe potenzialmente fare una mossa a gennaio per sostituire Marc Guehi se dovesse lasciare il club".

"Dopo la sua esperienza all'Inter e i titoli vinti, Bisseck non accetterà club di quel livello, con tutto il rispetto per quei club. Vuole giocare per club al livello del Real Madrid, del Barcellona o del Bayern Monaco. Quando hai vinto titoli con l'Inter e hai raggiunto la finale di Champions League con loro, è più difficile accettare un livello inferiore".

"Il giocatore vuole giocare di più e trasferirsi in un altro club, oppure restare all'Inter ma giocare di meno e poi cercare di trasferirsi in club più grandi come l'Eintracht o il Crystal Palace in estate? L'Inter accetterà offerte per lui, anche se non è in vendita".

