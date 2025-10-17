Il direttore sportivo dell'Inter ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport anche della decisione di rifiutare il club arabo per rimanere a Milano

Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, ha parlato di Piero Ausilio e delle parole rilasciate a Ivan Zazzaroni nell'intervista pubblicata oggi sul Corriere dello Sport. "Tutto è rifiutabile", ha detto il dirigente nerazzurro riferendosi all'offerta che l'Al-Hilal gli avrebbe fatto per lasciare l'Inter con cui ha un contratto fino al 2027.

«Quello che risulta - riferisce Romano sul ds - è che il club arabo negli ultimi mesi abbia avuto diversi contatti con il ds nerazzurro e che abbia provato ad insistere diverse volte, l'ultima un paio di settimane fa. Sono stati fatti nuovi sondaggi per portarlo in Arabia, ma al momento non c'è un accordo e non c'è una trattativa vicino alla fine perché al momento Ausilio lavora su un totale focus sull'Inter».

Le idee per il 2026 — Ausilio lavora quindi sul futuro dell'Inter e guarda in prospettiva all'estate 2026. «Si programma il riscatto di Akanji, si pensa anche di prendere un altro difensore e l'Inter ne segue diversi. Si ragiona pure sul discorso portiere. Nonostante l'insistenza dell'Al-Hilal la situazione resta ferma. Il dirigente dell'Inter - ha aggiunto il giornalista - ha parlato anche di Koné e di come la Roma abbia chiuso le porte. Gasperini è stato chiaro con i dirigenti giallorossi e ha voluto si trattenesse un giocatore che considera fondamentale. Così il club capitolino ha rinunciato ai soldi che il club interista aveva offerto».

«Ausilio ha parlato anche di Lookman e dei tentativi fatti con l'Atalanta ma il club bergamasco è stato irremovibile. Ad oggi il discorso per il calciatore è assolutamente fermo e non in piedi sia per gennaio che per il futuro. L'Inter era arrivata a 45 mln ma la società dei Percassi non ha fatto prezzi. L'Inter e il giocatore si sono lasciati a fine luglio e il discorso non è mai stato riaperto», ha spiegato ancora Romano.

Infine una parentesi su Hojlund: «L'Inter lo aveva cercato a inizio mercato e ci ha lavorato con una discreta forza. Poi i dirigenti nerazzurri si sono resi conto che Thuram resterà e che Esposito può far parte del progetto e così il giocatore poi è finito al Napoli e verrà riscattato a fine stagione dallo United».