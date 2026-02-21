FC Inter 1908
calciomercato

Zeki Celic è in scadenza di contratto con la Roma: Juve, Napoli e anche Inter sono sulle tracce dell'esterno turco
Zeki Celik, difensore turco classe 1997, è in scadenza di contratto con la Roma e su di lui c'è l'interesse di diversi club, tra i quali anche l'Inter. A confermarlo è Gianluca Di Marzio:

"Il futuro di Çelik resta ancora da definire. L’ex Lille, classe 1997, andrà in scadenza a fine giugno e, oltre alla Juventus, restano vigili anche Inter e Napoli. La Roma, dal canto suo, sta lavorando per trovare un’intesa sul prolungamento, con l’obiettivo di blindare uno dei calciatori più utilizzati della stagione", si legge sul sito dell'esperto di mercato.

Nei giorni scorsi, Celik è stato accostato con insistenza alla Juventus tanto che si è parlato già di un accordo raggiunto tra le parti in vista dell'estate. A smentire tutto ci ha pensato però l'agente di Celik, Fazil Ozdemir, con una nota pubblicata da Di Marzio: "Le voci secondo cui Zeki avrebbe raggiunto un accordo con un club non sono accurate. Attualmente gioca per un club importante, ed è naturale che squadre importanti in Italia e Inghilterra mostrino interesse per un giocatore che compete a questo livello e che il suo nome sia associato a tali club“.

Nonostante le voci di mercato e un contratto in scadenza, i pensieri di Çelik sono rivolti soltanto alla Roma. “Il suo contratto con la Roma scade a fine stagione; tuttavia, nutre grande rispetto per il club. In questa fase non si concentra su questioni contrattuali o di mercato. La sua piena attenzione e il suo impegno sono rivolti a supportare la Roma nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Riteniamo che tutte le altre questioni saranno affrontate e risolte a tempo debito, in modo professionale e rispettoso"

