Roma, Gasperini: “L’espulsione di Celik? Episodio chiaro, non come col Napoli…”

La frecciata dell'allenatore giallorosso che evidentemente non ha digerito l'arbitraggio dello scorso turno di campionato
Daniele Vitiello 

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta di Cagliari. Queste le sue considerazioni: "L'espulsione di Celik? In questo caso mi sembra tutto abbastanza chiaro, a differenza di altre volte come domenica col Napoli. In 10 la partita è diventata difficile, anche se per un bel pezzo siamo riusciti a non subire pericoli. Era difficile costruire qualcosa in più, se non qualche ripartenza. In quelle condizioni anche di vento è diventata più una battaglia che una partita. Abbiamo commesso qualche errore grossolano che ci è costato la partita, nel caso dell'espulsione e del gol.

CAGLIARI, ITALY - DECEMBER 07: AS Roma coach Gian Piero Gasperini during the Serie A match between Cagliari Calcio and AS Roma at Stadio Sant'Elia on December 07, 2025 in Cagliari, Italy. (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Loro giocavano molto su palle lunghe, bisognava riuscire sul piano tecnico a fare qualcosa in più. Il Cagliari, come molte squadre che sono nella parte bassa della classifica, sta producendo in questo momento il massimo sforzo. Non siamo riusciti a mettere la partita sul piano tecnico: c'erano tutte le condizioni per farlo, ma l'espulsione ha cambiato la partita. Preservare i giocatori più nervosi nel finale? A un certo punto aveva poco di una solita gara di calcio, non siamo riusciti a recuperarla".

