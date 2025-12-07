Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta di Cagliari. Queste le sue considerazioni: "L'espulsione di Celik? In questo caso mi sembra tutto abbastanza chiaro, a differenza di altre volte come domenica col Napoli. In 10 la partita è diventata difficile, anche se per un bel pezzo siamo riusciti a non subire pericoli. Era difficile costruire qualcosa in più, se non qualche ripartenza. In quelle condizioni anche di vento è diventata più una battaglia che una partita. Abbiamo commesso qualche errore grossolano che ci è costato la partita, nel caso dell'espulsione e del gol.