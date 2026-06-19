Potrebbe concludersi dopo otto stagioni l'avventura di Stefan De Vrij con la maglia dell'Inter. Il difensore olandese ha il contratto in scadenza il 30 giugno e la sensazione è che col passare dei giorni il suo addio sia sempre più vicino. Le pretendenti non mancano, ultimo in ordine di tempo c'è il Panathinaikos che nelle ultime ore sta spingendo per ingaggiare il difensore.