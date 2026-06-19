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calciomercato
Di Marzio- Il Panathinaikos vuole De Vrij: l’offerta del club e la posizione del difensore
Potrebbe concludersi dopo otto stagioni l'avventura di Stefan De Vrij con la maglia dell'Inter. Il difensore olandese ha il contratto in scadenza il 30 giugno e la sensazione è che col passare dei giorni il suo addio sia sempre più vicino. Le pretendenti non mancano, ultimo in ordine di tempo c'è il Panathinaikos che nelle ultime ore sta spingendo per ingaggiare il difensore.
"Il Panathinaikos vuole Stefan De Vrij, difensore centrale dell'Inter in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il club greco ha offerto al giocatore un contratto biennale a 3 milioni di euro netti a stagione. L'olandese è estremamente attratto dalla destinazione. Si tratterà ora di capire se ci sono gli estremi per trovare un accordo", è quello che riporta Gianluca Di Marzio.
(Gianlucadimarzio.com)
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