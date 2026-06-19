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fcinter1908 calciomercato mercato inter Repubblica – Frattesi via dall’Inter ma rimane in Serie A? Piace a…

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Repubblica – Frattesi via dall’Inter ma rimane in Serie A? Piace a…

Inter Frattesi
L'aggiornamento sul futuro del centrocampista nerazzurro ormai al capolinea della sua avventura a Milano
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Non c'è solo il nome di Marco Palestra ovviamente sul taccuino dei dirigenti dell'Inter. Altre piste in entrata sono destinate ad accendersi nel giro di pochi giorni o poche settimane, ma in via parallela anche rispetto al mercato in uscita. A tal proposito, elencando gli altri possibili acquisti nerazzurri, l'edizione odierna de La Repubblica sottolinea anche una pista da tenere in considerazione sulle uscite.

 

Frattesi Inter
Getty Images

Riguarda Davide Frattesi. Si legge infatti nel trafiletto del quotidiano: "Nella lista della spesa interista resistono Solet dell'Udinese e Jones del Liverpool (ma prima l'Inter deve cedere Frattesi, che piace alla Juve)".

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