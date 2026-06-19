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fcinter1908 calciomercato mercato inter SM – Inter-Palestra, partito il countdown: ecco cosa manca per chiudere
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SM – Inter-Palestra, partito il countdown: ecco cosa manca per chiudere
L'esterno dell'Atalanta è sempre più vicino al trasferimento a Milano: le parti si riaggiorneranno a breve per chiudere l'affare
Marco Palestra si candida a essere il pezzo forte dell'estate nerazzurra. L'Inter l'ha messo ampiamente nel mirino e si è avvicinata tanto dopo l'incontro andato in scena nella giornata di ieri. Mancano alcune cose da sistemare, ma la fiducia è crescente. Lo conferma anche Sport Mediaset nel corso del tg di oggi:
"Si va verso il countdown finale. L'Inter vuole il giocatore, lui ha deciso di non ascoltare nemmeno altre offerte. Si ragiona su 50 milioni, bonus inclusi. Cosa manca? L'ok definitivo di Oaktree per sbloccare l'affare che renderebbe Palestra il secondo giocatore più costoso di sempre a vestire nerazzurro", il punto di Orazio Accomando.
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