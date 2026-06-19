L'esterno dell'Atalanta è sempre più vicino al trasferimento a Milano: le parti si riaggiorneranno a breve per chiudere l'affare

Marco Palestra si candida a essere il pezzo forte dell'estate nerazzurra. L'Inter l'ha messo ampiamente nel mirino e si è avvicinata tanto dopo l'incontro andato in scena nella giornata di ieri. Mancano alcune cose da sistemare, ma la fiducia è crescente. Lo conferma anche Sport Mediaset nel corso del tg di oggi: