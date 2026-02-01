FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Inter sta ancora provando a prendere Diaby: ecco la nuova offerta! Per Jones…”

calciomercato

Di Marzio: “Inter sta ancora provando a prendere Diaby: ecco la nuova offerta! Per Jones…”

Di Marzio: “Inter sta ancora provando a prendere Diaby: ecco la nuova offerta! Per Jones…” - immagine 1
A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto così il punto sul mercato dell'Inter a poche ore dalla chiusura della sessione invernale
Alessandro Cosattini Redattore 

Di Marzio: “Inter sta ancora provando a prendere Diaby: ecco la nuova offerta! Per Jones…”- immagine 2

A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto così il punto sul mercato dell'Inter a poche ore dalla chiusura della sessione invernale.

Di Marzio: “Inter sta ancora provando a prendere Diaby: ecco la nuova offerta! Per Jones…”- immagine 3

"L’Inter sta ancora provando Diaby, c’è ancora uno spiraglio. Ulteriore offerta in prestito con diritto che può diventare obbligo con Champions e determinate condizioni, non è ancora arrivata la risposta del fondo PIF. Vedremo se arriverà nella notte.

Di Marzio: “Inter sta ancora provando a prendere Diaby: ecco la nuova offerta! Per Jones…”- immagine 4
Getty Images

Non sembrano esserci margini per Jones dal Liverpool perché il club ha cambiato le condizioni e quindi neanche per Frattesi".

 

Leggi anche
Lookman all’Atletico, cifra più bassa di quella che aveva offerto l’Inter! Il clamoroso retroscena
Paventi (Sky): “Frattesi titolare? Indizio in chiave mercato, vuol dire che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA