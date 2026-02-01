A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto così il punto sul mercato dell'Inter a poche ore dalla chiusura della sessione invernale.
A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto così il punto sul mercato dell'Inter a poche ore dalla chiusura della sessione invernale
"L’Inter sta ancora provando Diaby, c’è ancora uno spiraglio. Ulteriore offerta in prestito con diritto che può diventare obbligo con Champions e determinate condizioni, non è ancora arrivata la risposta del fondo PIF. Vedremo se arriverà nella notte.
Non sembrano esserci margini per Jones dal Liverpool perché il club ha cambiato le condizioni e quindi neanche per Frattesi".
