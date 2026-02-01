Interessante aneddoto svelato da Andrea Paventi di Sky Sport prima di Cremonese-Inter: ecco le sue parole su Davide Frattesi.
Paventi (Sky): “Frattesi titolare? Indizio in chiave mercato, vuol dire che…”
Interessante aneddoto svelato da Andrea Paventi di Sky Sport prima di Cremonese-Inter: ecco le sue parole su Davide Frattesi
“Frattesi titolare? Credo che sia un indizio di mercato sul fatto che Frattesi rimarrà. Gioca la seconda stagionale dall’inizio, 0 gol, 0 assist, di fatto inizia oggi la sua stagione”.
(Fonte: SS24)
