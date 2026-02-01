FC Inter 1908
Paventi (Sky): “Frattesi titolare? Indizio in chiave mercato, vuol dire che…”

Interessante aneddoto svelato da Andrea Paventi di Sky Sport prima di Cremonese-Inter: ecco le sue parole su Davide Frattesi
Alessandro Cosattini 

“Frattesi titolare? Credo che sia un indizio di mercato sul fatto che Frattesi rimarrà. Gioca la seconda stagionale dall’inizio, 0 gol, 0 assist, di fatto inizia oggi la sua stagione”.

