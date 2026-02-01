FC Inter 1908
Lookman all’Atletico, cifra più bassa di quella che aveva offerto l’Inter! Il clamoroso retroscena

Ademola Lookman diventerà un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid: il clamoroso retroscena sul mancato arrivo all'Inter
Ademola Lookman diventerà un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Niente Fenerbahce alla fine, l’attaccante dirà addio all’Atalanta e si trasferirà nella Liga.

Operazione da 35 milioni di parte fissa più 5 di bonus, per un totale di 40 complessivi. Meno di quanto aveva offerto la scorsa estate l’Inter.

I nerazzurri erano infatti arrivati a 42 milioni più bonus per arrivare a 45. Secco no dell’Atalanta, che era convinta che il valore del giocatore fosse superiore. L’Inter si è fermata all’offerta a fine luglio e non ha più rilanciato. E, alla fine, Lookman vestirà la maglia dell’Atletico Madrid.

