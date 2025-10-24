Rendimento ancora altissimo per Francesco Acerbi con la maglia dell'Inter: il difensore, nonostante i suoi 37 anni, continua a garantire prestazioni importanti in nerazzurro. Questa, però, come riportano Fabrizio Romano e Matteo Moretto, può essere l'ultima stagione del centrale a Milano.
Romano e Moretto annunciano: “In casa Inter prime valutazioni e si va verso l’addio a fine anno”
Questa come riportano Fabrizio Romano e Matteo Moretto, può essere l'ultima stagione del calciatore a Milano
Romano spiega: "Acerbi è stato uno dei simboli del progetto recente dell'Inter, rimanendo anche questa stagione: ci risulta però che l'estate prossima potrebbe essere quella della fine tra le parti".
Moretto aggiunge: "E' presto e l'Inter e Acerbi sono concentrate sul campo, ma iniziano ad esserci le prime valutazioni: c'è questa possibilità che questa possa essere la sua ultima stagione in nerazzurro, è concreta".
