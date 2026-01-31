L'Inter spinge per portare a Milano Curtis Jones dal Liverpool: è lui il prescelto del club nerazzurro in caso di partenza di Davide Frattesi, nessun altro. Secondo Gianluca Di Marzio, però, "il problema di Jones è ora il rinnovo con il Liverpool, prima di uscire prestito con diritto di riscatto.

Il centrocampista inglese ha 1 anno e mezzo, ma non c’è al momento questo accordo per rinnovare perché lui non si sente al centro progetto (Liverpool lo aveva trattato con il Tottenham a 40M estate scorsa).