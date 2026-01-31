L'Inter spinge per portare a Milano Curtis Jones dal Liverpool: è lui il prescelto del club nerazzurro in caso di partenza di Davide Frattesi, nessun altro. Secondo Gianluca Di Marzio, però, "il problema di Jones è ora il rinnovo con il Liverpool, prima di uscire prestito con diritto di riscatto.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Inter chiara: o Jones o Frattesi resta! Ma stamattina è nato un nuovo scoglio”
calciomercato
Di Marzio: “Inter chiara: o Jones o Frattesi resta! Ma stamattina è nato un nuovo scoglio”
L'Inter spinge per portare a Milano Curtis Jones dal Liverpool: è lui il prescelto del club nerazzurro in caso di partenza di Davide Frattesi
Il centrocampista inglese ha 1 anno e mezzo, ma non c’è al momento questo accordo per rinnovare perché lui non si sente al centro progetto (Liverpool lo aveva trattato con il Tottenham a 40M estate scorsa).
Ora il giocatore vuole l’Inter, e il Liverpool nei dialoghi per Dumfries si era mostrato assolutamente disponibile a portare a termine l’operazione in prestito. Durante la mattinata di oggi, sabato 31 gennaio, è venuto fuori lo scoglio rinnovo, da superare: se non arriva Jones, Frattesi resta. L’Inter non pensa ad altri centrocampisti, solo Curtis Jones per liberare Frattesi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA