Di Marzio conferma: “Diaby, speranze finite! Ma Inter aveva offerto obbligo a questa cifra”

Moussa Diaby non arriverà all'Inter: arrivano ulteriori conferme in merito. Anche Gianluca Di Marzio chiude all'eventuale approdo a Milano
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Moussa Diaby non arriverà all'Inter: arrivano ulteriori conferme in merito. Anche Gianluca Di Marzio chiude all'eventuale approdo a Milano del francese: "I sauditi non hanno accettato le condizioni proposte dall’Inter, che prima aveva offerto un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni.

Poi si era anche mostrato disposto a cambiare il diritto in obbligo, senza andare oltre i 28 milioni. Vista la mancata apertura, sono ormai finite le speranze dell’Inter, che avrebbe preso volentieri il giocatore, ma solo alle sue condizioni. Operazione che non si fa nonostante la volontà dell’esterno, che spingeva per tornare in Europa e giocare in Champions League".

