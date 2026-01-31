Curtis Jones, naturalmente, è legato a Davide Frattesi, primo obiettivo del Nottingham Forest. L'Inter farà partire Frattesi soltanto se avrà trovato un sostituto

Marco Astori Redattore 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 12:34)

"Le possibilità di vedere Curtis Jones con la maglia dell'Inter sono in netto calo". Apre così La Gazzetta dello Sport il suo focus sul mercato nerazzurro, con la trattativa per il mediano del Liverpool che si è raffreddata. Si legge: "Questione di richieste ed esigenze incrociate. I Reds hanno chiesto all'Inter Denzel Dumfries, un giocatore che i nerazzurri non sono disposti per adesso a lasciar partire. Curtis Jones, naturalmente, è legato a Davide Frattesi, primo obiettivo del Nottingham Forest.

L'Inter farà partire Frattesi soltanto se avrà trovato un sostituto... e Jones era il nome individuato da Marotta, Ausilio, Baccin e Chivu per prendere il suo posto. Al punto che l'Inter sarebbe stata disposta a chiudere un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale da circa 40 milioni.

Frattesi ha già parlato con Sean Dyche, allenatore del Forest subentrato a ottobre a Postecoglou, ma al momento il suo destino è in sospeso. Certo, le ultime 60 ore di mercato vanno seguite con grande attenzione perché, come sempre, tutto nel finale cambia rapidamente. Frattesi con Chivu ha giocato appena una partita da titolare in campionato: difficile pensare che non serva una svolta".