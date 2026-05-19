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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Inter, Chivu dà l’ok: Martinez sarà il titolare! Secondo? C’è già il primo nome”
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Di Marzio: “Inter, Chivu dà l’ok: Martinez sarà il titolare! Secondo? C’è già il primo nome”
Confermate le indiscrezioni: Josep Martinez è sempre più vicino all'essere il primo portiere dell'Inter per la prossima stagione
Confermate le indiscrezioni: Josep Martinez è sempre più vicino all'essere il primo portiere dell'Inter per la prossima stagione. Tramonta sempre di più dunque la pista che porta a Guglielmo Vicario.
Riporta Gianluca Di Marzio: "Questo è quanto emerge dal vertice di mercato tenuto oggi, martedì 19 maggio, con Cristian Chivu che ha dato l'ok per proseguire con l'ex Genoa come prima scelta tra i pali.
Si cercherà anche un nuovo secondo portiere da affiancargli. In questo caso, il nome non è ancora definito. L'idea Vicario è tramontata, mentre un profilo potrebbe essere quello di Ivan Provedel".
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