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Mercato, ecco la svolta per Martinez all’Inter! Biasin: “Josep va verso la…”

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Clamorosa svolta per la porta dell'Inter in vista della prossima stagione: ecco cosa può succedere con Josep Martinez
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Clamorosa svolta per la porta dell'Inter in vista della prossima stagione. Con l'addio di Yann Sommer a zero, il club sembrava orientato su Guglielmo Vicario come successore dello svizzero. Ma lo scenario è cambiato.

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Le ultime uscite stagionali di Josep Martinez, tra Coppa Italia e campionato, sembrano aver convinto la dirigenza a puntare finalmente su di lui.

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Secondo quanto riporta Fabrizio Biasin, infatti, lo spagnolo va verso la promozione a portiere titolare per il prossimo anno. Vedremo se sarà davvero la scelta definitiva.

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