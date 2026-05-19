Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, ecco la svolta per Martinez all’Inter! Biasin: “Josep va verso la…”
calciomercato
Mercato, ecco la svolta per Martinez all’Inter! Biasin: “Josep va verso la…”
Clamorosa svolta per la porta dell'Inter in vista della prossima stagione: ecco cosa può succedere con Josep Martinez
Clamorosa svolta per la porta dell'Inter in vista della prossima stagione. Con l'addio di Yann Sommer a zero, il club sembrava orientato su Guglielmo Vicario come successore dello svizzero. Ma lo scenario è cambiato.
Le ultime uscite stagionali di Josep Martinez, tra Coppa Italia e campionato, sembrano aver convinto la dirigenza a puntare finalmente su di lui.
Secondo quanto riporta Fabrizio Biasin, infatti, lo spagnolo va verso la promozione a portiere titolare per il prossimo anno. Vedremo se sarà davvero la scelta definitiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA