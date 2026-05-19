L'Inter ha scelto: è Curtis Jones il primo obiettivo di mercato a centrocampo per la prossima stagione. Ecco il punto della situazione da Fabrizio Romano: "L'Inter vuole Curtis Jones, è un obiettivo dei nerazzurri ed è molto in alto sulla lista: era già vicino a gennaio, lui aveva aperto al trasferimento.

L'Inter c'è ancora ed è pronta ad attaccare ancora per lui: dipenderà tutto dal prezzo che farà il Liverpool. Jones è in scadenza nel 2027 ed è molto molto lontano dal rinnovo: quindi la valutazione dei Reds detterà i tempi e i dettagli dell'affare. Ora tocca al Liverpool fare un prezzo e poi l'Inter deciderà cosa fare: ma sicuramente i nerazzurri lo apprezzano e sono in contatto con lui".