fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Inter-Mlacic, c’era l’accordo con l’Hajduk: nuovo agente, ora…”

Di Marzio: “Inter-Mlacic, c’era l’accordo con l’Hajduk: nuovo agente, ora…”

Le ultime novità sul mercato dei nerazzurri e sulla situazione che riguarda il difensore croato dell'Hajduk Spalato
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Nel corso di Sky Calcio Club, Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, fa il punto della situazione in casa Inter.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"L’Inter starebbe cercando un esterno. Ha provato per Perisic ma il PSV ha chiuso a qualsiasi prezzo. Non è un giocatore facile da trovare. Serve un giocatore a condizioni favorevoli, quindi un prestito, e che sia più forte e più affidabile di quelli che ora ha l’inter. Ad oggi non è stato trovato .Sta lavorando sui giovani e in particolare su Mlacic. L’aveva chiuso con l’Hajduk ma poi Mlacic ha cambiato procuratore e le cose si sono complicate. Non c’è una vera e propria trattativa in corso avanzata".

