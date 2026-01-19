Nel corso di Sky Calcio Club, Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, fa il punto della situazione in casa Inter.
Di Marzio: “Inter-Mlacic, c’era l’accordo con l’Hajduk: nuovo agente, ora…”
Le ultime novità sul mercato dei nerazzurri e sulla situazione che riguarda il difensore croato dell'Hajduk Spalato
Di seguito le sue dichiarazioni:
"L’Inter starebbe cercando un esterno. Ha provato per Perisic ma il PSV ha chiuso a qualsiasi prezzo. Non è un giocatore facile da trovare. Serve un giocatore a condizioni favorevoli, quindi un prestito, e che sia più forte e più affidabile di quelli che ora ha l’inter. Ad oggi non è stato trovato .Sta lavorando sui giovani e in particolare su Mlacic. L’aveva chiuso con l’Hajduk ma poi Mlacic ha cambiato procuratore e le cose si sono complicate. Non c’è una vera e propria trattativa in corso avanzata".
