Romano: “Inter pensa ancora a Perisic: la situazione! E su Mlacic ad oggi…”

Matteo Pifferi Redattore 

Fabrizio Romano è intervenuto ai microfoni di Dazn per fare il punto sul mercato dell'Inter a poco più di due settimane dalla chiusura della finestra invernale:

"Al momento non c'è l'accordo per chiudere Mlacic, difensore croato dell'Hajduk Spalato. L'operazione ad oggi è bloccata.

Perisic è un ritorno al quale l'Inter ha pensato e sta pensando, il giocatore gradirebbe ma il PSV ad oggi non libera Perisic. Tutto bloccato su questo fronte, vediamo se la situazione può cambiare"

