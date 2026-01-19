Fabrizio Romano è intervenuto ai microfoni di Dazn per fare il punto sul mercato dell'Inter a poco più di due settimane dalla chiusura della finestra invernale:
"Al momento non c'è l'accordo per chiudere Mlacic, difensore croato dell'Hajduk Spalato. L'operazione ad oggi è bloccata.
Perisic è un ritorno al quale l'Inter ha pensato e sta pensando, il giocatore gradirebbe ma il PSV ad oggi non libera Perisic. Tutto bloccato su questo fronte, vediamo se la situazione può cambiare"
