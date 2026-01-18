Mlacic e il suo entourage non sono ancora convinti di accettare la proposta dell'Inter: ecco cosa dicono dalla Croazia

Matteo Pifferi Redattore 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 21:57)

Branimir Mlacic sembrava ad un passo dall'Inter visto che il club nerazzurro ha già trovato l'accordo con l'Hajduk ma qualcosa è cambiato negli ultimi giorni. La frenata, infatti, è derivata dal fatto che il giocatore non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e il cambio d'agente, durante le negoziazioni, ha creato un po' di malumore in seno all'Inter.

Secondo quanto riportato dal media croato Index.hr, infatti, Inter e Hajduk hanno un accordo anche sulle cifre (5,5 mln di euro più 2 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita) ma manca ancora l'ok del calciatore. Il piano dell'Inter - rivela Index - è quello di lasciare Mlacic all'Hajduk fino a fine campionato salvo poi, con molta probabilità, darlo in prestito al Lugano la prossima stagione.

"L'Inter è stata la squadra che ha mostrato l'interesse più concreto tra tutte le squadre interessate a Mlacic e rimane la più vicina a completare l'operazione. Nonostante in Italia affermino che ci sia la possibilità che possa saltare, al momento l'opportunità è ancora in piedi.

Anche il Como, però, si è fatto avanti e l'entourage del giocatore ritiene che possa essere una scelta migliore perché il calciatore avrebbe la possibilità di arrivare più rapidamente a giocare in Serie A", si legge su Index che poi indica l'ultimatum dell'Inter: "L'Inter è disposta ad aspettare ancora un po' e, se non otterrà il 'sì' tanto atteso, rinuncerà all'affare. La scadenza è tra due giorni"