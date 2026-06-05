Sembrava essere lui il prescelto per rinforzare il centrocampo, ma le richieste troppo alte della Roma hanno fatto virare i nerazzurri su altri

Si è raffreddata molto nelle ultime settimane la pista che porta Manu Koné all'Inter: sembrava essere lui il prescelto per rinforzare il centrocampo, ma le richieste troppo alte della Roma hanno fatto virare i nerazzurri su altri obiettivi.

Spiega Gianluca Di Marzio a Sky Sport: "La Roma entro il 30 giugno deve fare cessioni importanti: la priorità è capire quali giocatori anche importanti verranno sacrificati. Il nome che aleggia è quello di Manu Koné: ci sono delle squadre in Premier, l'Inter lo voleva la scorsa estate, non so se ci tornerà, al momento non sembra".