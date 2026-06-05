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Mercato, Di Marzio: “Al momento non sembra che l’Inter voglia tornare su Manu Koné”

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Sembrava essere lui il prescelto per rinforzare il centrocampo, ma le richieste troppo alte della Roma hanno fatto virare i nerazzurri su altri
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Si è raffreddata molto nelle ultime settimane la pista che porta Manu Koné all'Inter: sembrava essere lui il prescelto per rinforzare il centrocampo, ma le richieste troppo alte della Roma hanno fatto virare i nerazzurri su altri obiettivi.

Mercato, Di Marzio: “Al momento non sembra che l’Inter voglia tornare su Manu Koné”- immagine 2
Getty Images

Spiega Gianluca Di Marzio a Sky Sport: "La Roma entro il 30 giugno deve fare cessioni importanti: la priorità è capire quali giocatori anche importanti verranno sacrificati. Il nome che aleggia è quello di Manu Koné: ci sono delle squadre in Premier, l'Inter lo voleva la scorsa estate, non so se ci tornerà, al momento non sembra".

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