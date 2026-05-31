Il centrocampista ha già salutato tutti, il suo tempo a Milano è finito

Gianni Pampinella Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 16:02)

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Nelle ultime sessioni di mercato sembrava sempre al passo d'addio, ma alla fine Davide Frattesi è rimasto all'Inter. Adesso, però, il momento dell'addio sembra essere arrivato. Con Cristian Chivu ha giocato poco e non solo per via degli infortuni, nel 352 del tecnico nerazzurro Frattesi non è riuscito a imporsi come non era riuscito con Inzaghi, ma con quest'ultimo aveva comunque trovato maggiore spazio. Adesso per Davide si aprono le porte della cessione e le pretendenti non mancano.

"La Premier League però non è l’unica opzione sul tavolo per il 26enne che animerà il mercato in uscita dei nerazzurri. Frattesi interessa, e non da oggi, anche alla Roma. E in chiave capitolina, potrebbe risultare una pedina fondamentale per arrivare a Manu Koné. Ma non solo. Al di là del francese, recentemente i due club hanno parlato di Evan Ndicka. Altro profilo, altri discorsi, ma in questi dialoghi si è inserito appunto il nome del centralone ivoriano quando a Milano si stava scaldando l’asse Bastoni-Barcellona. In sostanza, Ndicka (valutato 30 milioni) era uno dei candidati più seri per diventare il post Bastoni nella linea a tre nerazzurra e, per ammorbidire la posizione della Roma, l’Inter si sarebbe giocata la carta Frattesi (valutato 25), gradita al club dei Friedkin", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Quel discorso Ndicka-Inter può dirsi archiviato, per ora. Innanzitutto perché il Barça non è più una minaccia, e poi perché la posizione di Bastoni circa una sua partenza è notevolmente cambiata. Ad oggi, fosse per Bastoni, resterebbe all’Inter anche a vita, ma le vie del mercato sono infinite e se qualche big europea dovesse piombare su di lui i nerazzurri sarebbero pronti a riaprire quel dialogo con la Roma per Ndicka. Ancor di più entro il 30 giugno, data entro la quale nella capitale si dovranno fare plusvalenze per 60 milioni. Tornando a Frattesi, lui ha già salutato tutti".

(Gazzetta dello Sport)