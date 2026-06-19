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calciomercato
Pedullà: “Palestra ha la maglia dell’Inter cucita addosso. Ingaggio, le cifre. L’Atalanta…”
Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha fatto il punto sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra: "Palestra, dopo l'incontro tra le parti di ieri, ha la maglia dell'Inter cucita addosso, ha fatto tutto quello che c'era da fare per aspettare l'Inter. L'Inter ha raggiunto i 50 milioni, e abbiamo anche le cifre dell'ingaggio: si parte da 2,1 milioni come base per 5 anni, più eventuali opzioni e bonus per arrivare a 2,5/2,7.
Palestra ha voluto solo l'Inter, ora si tratta solo di sentirsi durante il weekend per poi vedersi settimana prossima e mettere a posto il tutto. L'Atalanta vuole altri bonus, più difficili rispetto a quelli facili che ha già ottenuto. Se vorrà mettere bonus difficili bene, se vorrà mettere una percentuale su futura rivendita va bene lo stesso. Mi aspetto che si vada nella direzione giusta".
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