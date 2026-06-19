Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha fatto il punto sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra: "Palestra, dopo l'incontro tra le parti di ieri, ha la maglia dell'Inter cucita addosso, ha fatto tutto quello che c'era da fare per aspettare l'Inter. L'Inter ha raggiunto i 50 milioni, e abbiamo anche le cifre dell'ingaggio: si parte da 2,1 milioni come base per 5 anni, più eventuali opzioni e bonus per arrivare a 2,5/2,7.