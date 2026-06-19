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Romano: “Palestra-Inter, fase finale sempre più vicina: con l’Atalanta si discute di…”

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A DAZN, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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In collegamento con DAZN, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra: "Inter e Atalanta continueranno i contatti già in questi giorni con la speranza dei nerazzurri di chiudere a stretto giro per evitare inserimenti dalla Premier.

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L'Inter è arrivata a 45 milioni più 5 di bonus, le parti stanno parlando di come formulare quei bonus e se inserire una percentuale sulla rivendita.

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Si sta arrivando alla parte finale dell'operazione: l'Inter ha un accordo totale con Palestra nonostante il Chelsea, che aveva interesse ad inserirsi. Lui vuole restare in Italia e vestire la maglia dell'Inter: accordo sempre più vicino con i contatti che continuano per arrivare al traguardo".

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