Il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sull'ultimo giorno di trasferimenti e sui possibili movimenti in casa nerazzurra:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Inter sul mercato? Non credo. Su Lookman non ci sono segnali, l’Atalanta…”
calciomercato
Di Marzio: “Inter sul mercato? Non credo. Su Lookman non ci sono segnali, l’Atalanta…”
Il giornalista esperto di mercato ha fatto il punto sull'ultimo giorno di trasferimenti e sui possibili movimenti in casa nerazzurra
Non credo l'Inter farà qualcosa, l'idea era di prendere un difensore con un'opportunità giusta non è stata trovata. Lookman? Non ci sono segnali, ci ha provato il Bayern per prenderlo in prestito. Ma l'Atalanta vuole più di quanto aveva offerta l'Iner. Difficile che l'Inter metta 5o mln sul tavolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA