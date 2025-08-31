Di Marzio: “Inter sul mercato? Non credo. Su Lookman non ci sono segnali, l’Atalanta…”

Il giornalista esperto di mercato ha fatto il punto sull'ultimo giorno di trasferimenti e sui possibili movimenti in casa nerazzurra

Non credo l'Inter farà qualcosa, l'idea era di prendere un difensore con un'opportunità giusta non è stata trovata. Lookman? Non ci sono segnali, ci ha provato il Bayern per prenderlo in prestito. Ma l'Atalanta vuole più di quanto aveva offerta l'Iner. Difficile che l'Inter metta 5o mln sul tavolo.